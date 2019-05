Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 5 mai 2019. Sunt reporturi de 6,2 milioane de €

19:00

Cinci persoane, între care un copil de 5 ani, au fost rănite, sâmbătă, într-un accident rutier petrecut pe DN 17, între Bistrița şi Beclean, după ce maşina în care erau a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şant, unde a luat foc. Accidentul s-a petrecut pe DN 17, în apropriere de oraşul […]