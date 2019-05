Surpriza paradei de Ziua Victoriei: vor fi dezvăluite noile arme secrete ale Rusiei

11:30

Potrivit datelor furnizate de Ministerului Energiei la solicitarea Ziare.com, in luna ianuarie 2019, tara noastra a importat nu mai putin de 395,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu circa 30% mai mult fata de aceeasi luna a anului precedent. Tendinta s-a mentinut si in luna februarie 2019, cand Romania a importat 275 de milioane de metri cubi de gaz, cu peste 21% mai mult decat in aceeasi luna din 2018. Toate cantitatile de gaze pe care tara noastra le importa - indiferent de numele societatilor si nationalitatea celor care ni le vand - sunt de provenienta ruseasca. In plus, gazele importate in primele doua luni ale acestui an fost cu circa 30% mai scumpe decat cele cumparate din strainatate in ianurie si februarie 2018. Mai multe, pe ziare.com.