Chirițoiu: Trebuie să existe cât mai multă concurență în domeniul transportului de persoane, dar cu plata taxelor și fără să dispară formele care există deja

13:30

Autorul seriei „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, scriitorul George R. R. Martin, a scris pe blogul său personal că HBO are în pregătire trei show-uri, continuări ale serialului fenomen, însă a evitat să dea multe detalii. „Ama vut cinci continuări diferite ale «Game of Thrones» la HBO, iar trei dintre ele merg înainte frumos. […] Post-ul HBO pregătește continuări ale serialului „Game of Thrones” apare prima dată în Libertatea.ro.