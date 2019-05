Avertizare ISU: Adăpostiţi-vă în case! Vin vijeliile însoţite de grindină, iar la munte va ninge, iar vântul va viscoli zăpada

13:45

Declarată cea mai bună tânără handbalistă şi portăriţă a lumii în 2018, câştigătoare a Cupei EHF în acelaşi an, portarul echipei naţionale de handbal feminin a României şi un produs de marcă al şcolii de handbal condusă de soţii Marta, Yuliya Dumanska devine ambasadoarea Finalei Campionatului European de Beach Handball. Competiţia are loc în premieră pentru România, în vara acestui an la Baia Mare.