Orban iese la atac: Dragnea se ascunde ca un şobolan în Kiseleff unde joacă „Angry Birds”

Adam Neat, cunoscut sub numele Dj Adam Sky, a murit la 42 de ani. Tragedia s-a petrecut în timp ce artistul se afla în vacanţă într-o staţiune din Bali, scrie The Sydney Morning Herald. Autorităţile au declarat că bărbatul a încercat să vină în ajutorul unei prietene care a căzut de la o înălţime de patru metri şi a suferit fracturi multiple. Popular Australian DJ Adam Sky has been found dead - lying in a pool of blood - at a luxury resort in Bali. @renaehenry9 #9News pic.twitter.com/LkMTZRFbzq...