Eugen Neagoe vine la GSP Live!

00:00

FCSB i-a administrat o înfrângere dureroasă Craiovei, scor 0-2. Antrenorul oltenilor, Corneliu Papură, este nemulțumit de rezultat și este de părere că echipa sa merita cel puțin un gol.„Având în vedere aspectul jocului, meritam să înscriem. Am avut ocazii mari de gol şi regretul este că nu am înscris. Important este că nu am cedat, mai ales cu un asemenea public. Am presat atât cât am putut şi ne-am creat ocazii. ...