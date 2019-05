Tensiuni în Gaza: Trump afirmă că SUA susţin Israelul "100%"

19:50

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat duminică, la mitingul de la Focşani, că liberalii merg fără frică să vorbească cu oamenii în fiecare localitate din ţară, fără a fi însoţiţi de jandarmi, poliţişti sau bodyguarzi, pentru că nu au niciun motiv să le fie frică de români."De peste două luni, împreună cu Rareş Bogdan, cu Robert Sighiartău, cu Siegfried Mureşan, cu Violeta Alexandru, cu toată echipa PNL mergem fără frică în fiecare localitate, vorbim cu orice om fără jandarmi, fără poliţişti, fără bodyguarzi, fără niciun fel de apărare pentru că nu avem niciun motiv să ne fie frică de români sau să avem nevoie de cineva să ne apere pentru că ceea ce aducem României are nevoie România. Fiecare român are nevoie de PNL", a spus Ludovic Orban, în timpul unui mitingul electoral.Orban a susţinut că niciun lider PSD nu a avut curajul să-i înfrunte pe liberali, nici măcar Liviu Dragnea care "nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate din ţara asta"."Am fost săptămâna aceasta în fiefuri PSD, m-am dus la Câmpulung unde este primar PSD, n-am văzut picior de PSD ca să nu mai zic că nu l-am văzut pe Dragnea. Am fost unde este Dacia Renault la Mioveni, unde primarul PSD a fost ales în 2016 cu 90%, nu am văzut picior de PSD şi nu l-am văzut pe Dragnea. (...) Am fost în Turnul Severin, ieri, la Zilele Turnului Severin, cu primar PSD, nu am văzut picior de PSD, nu l-am văzut pe Dragnea. L-a văzut cineva pe Dragnea în vreun loc din judeţele, din localităţile în care trăiţi? Dragnea nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate din ţara asta, se ascunde ca un şobolan în Kiseleff unde joacă angry birds. Aţi auzit de aşa ceva? A înnebunit complet omul ăsta! Ăsta mai poate să conducă România?", a spus Orban.Ludovic Orban, Rareş Bogdan şi alţi lideri ai partidului s-au aflat duminică la Focşani unde s-a desfăşurat un miting electoral de susţinere a candidaţilor PNL la alegerile europarlamentare, la care au participat, potrivit estimărilor făcute de organizatori, circa 4.000 de susţinători din Vrancea, dar şi din Bacău, Vaslui, Galaţi, Brăila şi Buzău. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)