Cutremur în România, luni dimineață, la ora 01:34. Unde s-a simțit

DJ-ul australian Adam Sky a murit în timp ce se afla într-o vacanță în Bali. Bărbatul a sărit în ajutorul unei prietene care a căzut de la patru metri. Adam Neat, cunoscut drept Dj Adam Sky, a murit la vârsta de 42 de ani. Artistul se afla în vacanță într-o stațiune din Bali. Potrivit autorităților, bărbatul […]