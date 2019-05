Băsescu spune că există un truc prin care Dăncilă poate fi invitată la Summitul de la Sibiu

21:30

Andivele pot fi consumate sub formă de salată, ca gustare între mese, dar şi în diverse mâncăruri. Atenţie însă: gătirea andivelor, sub orice formă, diminuează proprietăţile nutritive ale acestei legume. Andivele se numără printre legumele cu cel mai scăzut conţinut caloric, motiv pentru care sunt indicate adesea în curele de slăbire. De asemenea, andivele sunt bogate în fibre şi inulină, o substanţă care ajută la reducerea nivelului colesterolului şi al zahărului din sânge şi la stabilizarea tr...