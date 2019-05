A cultivat ceapă printre morminte! Dar ce s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani e uluitor

21:40

Cel puțin 13 persoane au murit, șase au fost rănite, iar câteva sunt date dispărute, după ce un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgență la aeroportul Sheremetyevo din Moscova, în urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei în timpul zborului, informează presa internațională. Potrvit unor surse citate de agenția Tass, bilanțul […] The post Cel puțin 13 morți, după ce un avion a aterizat de urgență la Moscova în urma unui incendiu. VIDEO appeared first on Cancan.ro.