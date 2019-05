George Buhnici, apel pentru romani. A murit intr-un accident rutier: NU purta centura

06:40

Un cutremur s-a produs, luni dimineață, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul – 2,9 grade pe scara Richter – s-a produs la ora 01:34 ora României, în județul Vrancea, la o adâncime de 123 de kilometri. Anul trecut, cel mai puternic seism a avut loc în data […]