Toni Greblă şi Bogdan Matei, prezenţi la deschiderea Comitetului European Ad Hoc pentru Agenţia Mondială Antidoping

Serialul "General Hospital" a fost marele învingător al galei Daytime Emmy Awards 2019, organizată duminică seară la Los Angeles, unde această producţie de televiziune a obţinut cinci premii, informează site-ul revistei Variety.În topul celor mai premiate show-uri TV s-au mai aflat "Tânăr şi neliniştit", cu trei trofee, iar serialul cu specific culinar "Valerie's Home Cooking" a obţinut două premii.Serialele redifuzate sub licenţă de alte posturi au dominat gala de duminică, obţinând şapte victorii în total, fiind urmate de posturile ABC şi CBS, care au câştigat fiecare cinci premii."CBS Sunday Morning" s-a impus la categoria "cel mai bun program matinal", învingând emisiunea "Good Morning America", câştigătoarea ultimelor două ediţii. "Ellen DeGeneres" a câştigat încă o dată premiul pentru cel mai bun talk-show de entertainment, impunându-se în faţa producţiei învingătoare de anul trecut - "The Talk"Poate cea mai emoţionantă victorie a galei a fost aceea obţinută de Alex Trebek, prezentatorul emisiunii-concurs "Jeopardy", care a dezvăluit recent că suferă de cancer pancreatic. El a fost recompensat cu premiul Daytime Emmy pentru cel mai bun prezentator al unei emisiuni-concurs."Tânăr şi neliniştit" s-a impus la categoria "cel mai bun serial dramatic", în timp ce "General Hospital" a dominat categoriile de interpretare, obţinând premiile pentru cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar şi cea mai bună actriţă debutantă. Această producţie de televiziune a fost premiată şi pentru echipele sale de scenarişti şi de regizori.Marele său rival, "Days of Our Lives", care a dominat gala Daytime Emmy de anul trecut, a câştigat duminică seară un singur trofeu (cel mai bun actor debutant - Kyler Pettis).Cea mai bună actriţă în rol principal a fost desemnată Jacqueline MacInnes Wood pentru evoluţia sa din serialul "The Bold and The Beautiful".Vineri, la gala ce a recompensat realizările tehnice din producţiile TV americane difuzate în segmentul diurn - Daytime Creative Arts Emmy Awards -, postul CBS a obţinut 12 trofee, dintre care cinci au revenit serialului "Tânăr şi neliniştit". Maestrul bucătar Jacques Pepin şi Judy Sheindlin, protagonista emisiunii "Judge Judy", au fost recompensaţi cu premii pentru întreaga carieră.Premiile Daytime Emmy sunt decernate în fiecare an de The National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), organizaţie diferită de Television Academy, care atribuie premiile Primetime Emmy.Gala de decernare a premiilor Daytime Emmy nu mai este televizată (dar a fost difuzată în streaming pe internet) şi a avut loc duminică seară la Civic Auditorium din Pasadena. Mario Lopez şi Sheryl Underwood au fost prezentatorii galei.Premiile Daytime Emmy recompensează în mai multe categorii talentul unor artişti şi calitatea deosebită a unor producţii de televiziune care sunt difuzate între orele 02:00 şi 18:00 pe durata anului precedent. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)