Kurz vrea sancţiuni mai dure pentru ţările care încalcă disciplina bugetară în zona euro

13:30

Preşedinta Eurochild, Marie-Louise Coleiro Preca, a declarat, luni, la Bucureşti, că speră ca exemplul României, care a făcut din drepturile copiilor o prioritate a preşedinţiei rotative la Consiliul Uniunii Europene, să fie preluat şi de alte ţări UE."Trebuie să ne gândim la copii nu doar ca la viitorul nostru, ci şi ca la prezentul nostru", a afirmat ea, în deschiderea Conferinţei internaţionale "Participarea copiilor la procesele de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor la nivelul UE", care are loc la Bucureşti luni şi marţi.Ea a dat exemple ale implicării tinerilor, de la March for Our Lives, eveniment ce a reunit adolescenţi din SUA care militau pentru înăsprirea regimului armelor în această ţară, până la manifestaţiile legate de politica de protejare a mediului conduse de Greta Thunberg. Astfel, a spus ea, copiii şi adolescenţii îşi fac auzită vocea.Peste 60 de copii din Uniunea Europeană, zeci de experţi în drepturile copilului, înalţi funcţionari europeni şi reprezentanţi ai societăţii civile sunt prezenţi la Conferinţa internaţională "Participarea copiilor la procesele de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor la nivelul UE", care pune bazele mecanismelor de consultare a copiilor în deciziile Uniunii Europene.Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu susţinere din partea UNICEF România, şi face parte din agenda oficială a ţării noastre în cadrul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.În acest sens, Marie-Louise Coleiro Preca a apreciat faptul că evenimentul este susţinut de preşedinţia română la Consiliul UE. "Sper ca ţările UE să ia exemplul României", a adăugat aceasta.Cu această ocazie, vicepremierul Ana Birchall a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă şi a subliniat contextul în care are loc conferinţa tinerilor. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Acest eveniment are loc cu câteva zile înaintea Summitului de la Sibiu, unul dintre cele mai importante evenimente ale preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene", a spus Birchall.Totodată, ea a menţionat că promovarea copiilor şi a adolescenţilor ca viitori cetăţeni ai UE este una dintre priorităţile preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene."Participarea copiilor la nivelul UE este extrem de importantă din cel puţin trei motive: în primul rând pentru că aniversăm 30 de ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei privind drepturile copilului, document adoptat de toate statele membre UE şi care trebuie să transpună în practică drepturile copilului; în al doilea rând, pentru că 1 din 5 cetăţeni europeni este copil, iar din moment ce ei nu pot vota, au nevoie de un mecanism prin care vocea lor să se facă auzită; în al treilea rând, pentru că Europa va fi mai coezivă şi va beneficia de politici publice mai bune şi mai relevante, dacă se va ţine cont de creativitatea şi implicarea copiilor", a afirmat vicepremierul.În cadrul acestei conferinţe este adoptată "Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din Uniunea Europeană", un document elaborat de un board al copiilor români, special constituit în acest sens, şi diseminată în Europa prin intermediul reţelelor UNICEF, Eurochild, Salvaţi Copiii, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din Protecţia Copilului, al asociaţiilor europene de elevi de liceu. Documentul a fost realizat printr-un amplu proces de consultare ce a implicat atât experţi internaţionali, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din domeniul drepturilor copilului.Prezent la eveniment, ministrul Muncii, Marius Budăi, s-a adresat copiilor din sală. "Vreau să vă rog ca la sfârşitul celor două zile să adoptaţi această declaraţie. Aş vrea să o am ca instrument, ca armă, când mă duc spre Bruxelles", a spus el.Acesta a amintit că, în domeniul egalităţii de gen, a fost semnată o declaraţie comună cu ţările ce urmează României la preşedinţia Consiliului UE - Finlanda şi Croaţia - de continuare a demersurilor începute de ţara noastră."Vă promit că o să încerc să îi pun la aceeaşi masă, să fac acelaşi lucru şi cu voi, copiii", a arătat Budăi. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)