Trafic aerian de aproape 3 milioane de pasageri pe aeroporturile bucureştene în primul trimestru

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, că, atunci când a fost comisar european, a negociat pentru România o creştere a subvenţiilor pentru agricultori şi i-a cerut candidatei PSD la alegerile europarlamentare Carmen Avram să fie obiectivă şi să se uite pe cifre, după ce aceasta le-a cerut scuze agricultorilor din Botoşani, acuzându-l că ar fi negociat cele mai mici facilităţi din UE pentru fermierii români."Dacă chiar vrea să fie obiectivă, aşa cum ar trebui să fie un jurnalist, cum pretindea dânsa că este înainte, atunci ar trebui să se uite pe cifre şi, dacă s-ar uita pe cifre, ar vedea că, atunci când am fost comisar european, am negociat pentru România o creştere a subvenţiilor de la un an la altul pentru agricultori şi ceea ce plăteşte domnul Daea acum, şi domnul Dragnea, şi se laudă că banii ăia vin de la PSD, sunt bani din fonduri europene, din banii contribuabililor europeni, pe care eu, când eram comisar european pentru agricultură, am negociat să îi luăm de la ţări precum Franţa, Olanda, Germania, Danemarca, Italia şi aşa mai departe, ca să creştem subvenţiile pentru ţările din Europa de Est şi pentru România. Dacă se uită doamna Carmen Avram, o să vadă ce a făcut comisarul Cioloş pentru România la nivel european: am crescut subvenţiile de la un an la altul, consistent", a declarat Dacian Cioloş.El a adăugat că, dacă la momentul aderării, un agricultor român primea cam 50 şi ceva de euro pe hectar, acum primeşte peste 100, 120 de euro pe hectar, iar aceste subvenţii o să crească de la un an la altul.Cioloş a mai spus că "doamna Carmen Avram ar trebui să îşi ceară scuze pentru eroarea pe care a făcut-o de a intra pe listele PSD-ului şi de a se înfrăţi cu Daea, Dragnea, cu Rovana Plumb şi cu alţii care îşi bat joc de fondurile europene pe care România le primeşte".Prezentă duminică la un târg de profil în Botoşani, Carmen Avram le-a cerut scuze agricultorilor în numele fostului comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloş, candidat şi el la europarlamentare, pe care l-a acuzat că a negociat cele mai mici subvenţii din UE pentru fermierii români."Aş vrea să vă cer iertare în numele acestei ţări şi mai ales tagmei dumneavoastră. Aş vrea să îmi cer iertare, spre exemplu, în numele acelui comisar european, pe numele lui Dacian Cioloş, care spune că este român şi care, în 2013, a negociat pentru dumneavoastră cele mai proaste subvenţii din UE", a spus candidata PSD. AGERPRES/ (A,AS - autor: Marinela Brumar, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)