Alexandra Stan a intrat de urgență la dietă! Câte kilograme s-a îngrășat cât timp a locuit în SUA

13:40

Românii au primit mesaj de avertizare prin Ro-Alert, în urmă cu puțin timp. Despre ce este vorba? Un incendiu s-a produs la un centru comercial de aproximativ 3.000 de metri pătrați, din Afumați, iar imediat au fost trimise la fața locului 17 autospeciale de stingere și trei autoscări. De asemenea, acolo a ajuns și Detașamentul […] The post Alertă extremă – Mesajul primit acum de români prin Ro-Alert appeared first on Cancan.ro.