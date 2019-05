O nouă victorie pentru Simona Halep la Madrid. Întâlnire de foc în turul următor

16:45

Bucuresti 6 mai 2019 - Pentru SIXT Group Romania, “Always Yes” este mai mult decat un slogan, este ADN-ul Grupului, modul in care oamenii inteleg, simt si se raporteaza la tot ceea ce fac. Pentru ca educatia, grija fata de natura si responsabilitatea sociala, in general, sunt pilonii dupa care SIXT Group Romania isi construieste intreaga activitate. La parteneriatele deja cunoscute precum „Ora de Educatie Rutiera” si “Plantam fapte bune in Romania”, Grupul adauga un altul, „Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor”. SIXT Group Romania va oferi Asociatiei suportul de mobilitate de care aceasta are nevoie pentru a-si desfasura activitatea in mod eficient.