Secretarul de stat american condamnă agresivitatea Chinei şi a Rusiei în Arctica

16:30

Cea de-a treia ediţie a Bienalei Art Encounters 2019 se va desfăşura pentru a doua oară sub Înaltul patronaj al Preşedintelui României, titlu care a fost înmânat, luni, la Timişoara, preşedintelui Fundaţiei Art Encounters, Ovidiu Şandor, de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor.Consilierul prezidenţial a subliniat că preşedintele Klaus Iohannis acordă Înaltul său Patronaj atunci când o manifestare culturală este mai mult decât titlul sau conţinutul pe care îl arată la prima vedere, iar Bienala este mai mult decât o întâlnire a publicului cu arta contemporană, prilejuind o experienţă educaţională, a dialogului şi a creativităţii."Acestea sunt motivele pentru care preşedintele Klaus Iohannis a hotărât pentru a doua oară să acorde Înaltul său Patronaj. Cred că Timişoara şi Banatul sunt locurile în care arta este de mai mult timp simbolul libertăţii, pentru că, în dialogul intercultural din această parte a ţării, arta a mijlocit comunicarea şi înţelegerea, chiar dacă oamenii vorbeau diferite limbi. Nu contenesc să dau exemplul Teatrului din Oraviţa, când oamenii şi-au pus întrebarea unde să serbeze 100 de ani de libertate, după eliberarea de sub turci. Şi nu au ridicat o statuie în cinstea lui Eugeniu de Savoia, ci au ridicat un teatru, care, pentru ei, ca artă, reprezenta libertatea. Cred că, atunci când ne referim la arta contemporană, ne referim la acea specie a ei care refuză conflictul, apropie oamenii şi poate de aceea titlul Bienalei este foarte bine ales. Am marcat anul trecut 100 de ani de la Marea Unire, mi-aş fi dorit, în calitate de responsabil cu Programul Centenar al României, ca această Bienală să fi avut loc anul trecut, pentru a marca dialogul intercultural, ca unul dintre marile câştiguri ale Marii noastre Uniri. Suntem în continuare sub spectrul Centenarului, anul acesta marcăm 100 de ani de la semnarea marilor acte care l-au consimţit", a afirmat Sergiu Nistor.Acesta a menţionat că numărul manifestărilor care se bucură de Înaltul Patronaj al Preşedintelui este foarte redus, între ele regăsindu-se Festivalul "George Enescu", Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu sau Festivalul Naţional de Teatru.Ovidiu Şandor a menţionat că acordarea acestui titlu este, dincolo de recunoştinţă, un gest care "ne obligă să asigurăm un eveniment care să se ridice la nivelul celorlalte evenimente ce poartă acest Înalt Patronaj". "Consider că este important pentru arta contemporană românească să beneficieze de această recunoaştere din partea preşedintelui României, o artă contemporană care este tot mai preocupată de de aspectele sociale, politice, culturale şi economice ale lumii în care trăim. (...). Ne străduim să transformăm acest eveniment în una dintre cele mai importante bienale din regiune", a spus Şandor.Primarul Nicolae Robu a punctat în intervenţia sa că Timişoara este un adevărat pol al artei contemporane din România, oferind spaţiu pentru expunerea permanentă a creaţiilor de artă contemporană în zona zero a oraşului. "Cred că trebuie să mergem mai departe cât mai hotărâţi pe această valenţă a Timişoarei, de loc al artei contemporane", a apreciat edilul. AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: ArtEncounters/Facebook