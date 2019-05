Baschet masculin: SCM ''U'' Craiova completează careul de aşi al Ligii Naţionale

20:00

''Mister'', noua carte scrisă de E.L. James - autoare a romanelor din seria ''Fifty Shades of Grey'' din care a vândut peste 150 de milioane de exemplare -, va fi lansată marţi în librăriile din Spania şi America Latină, potrivit EFE.''Mister'' (''The Mister''), a cărei acţiune se desfăşoară în actualitate la Londra, Cornwells şi Europa de Est, va fi publicată în limba spaniolă de editura Grijalbo şi în catalană de Rosa dels Vents.În cel de-al 9-lea său roman, E.L. James prezintă povestea tânărului aristocrat englez Maxim Trevelyan şi a frumoasei, misterioasei şi talentatei Alessia Demachi, o ''Cenuşăreasă a secolului XXI''. Autoarea îşi descrie cartea ca pe "un rollercoster plin de pericole şi dorinţe care va ţine cititorul cu sufletul la gură până la ultima pagină", potrivit unui comunicat al editurii.''The Mister'' a ajuns pe primul loc al celor mai vândute cărţi pe lista The New York Times din SUA, precum şi în Marea Britanie (Bookseller) şi Germania (Der Spiegel). Se află de asemenea pe poziţii de top pe Amazon.com şi în Italia. Numai în Marea Britanie s-au vândut deja peste 60.000 de exemplar în prima săptămâna de la lansare.Este vorba de prima carte a lui E. L. James după fenomenul editorial pe care l-a adus seria ''Fifty Shades of Grey''.Cele cinci volume din această serie au fost traduse în 48 de limbi străine şi s-au vândut în peste 150 de milioane de exemplare, dintre care peste 8 milioane în Spania şi America Latină atât în format tipărit, cât şi digital.E.L. James este considerată una dintre "persoanele cele mai influente din lume" de revista Times şi "autoarea anului" de Publishers Weekly, iar primul său roman s-a menţinut pe lista celor mai vândute cărţi realizată de New York Times timp de 133 de săptămâni consecutive.Cărţile au fost ecranizate - cu Dakota Johnson şi Jamie Dornan în roluri principale - şi au generat, împreună, încasări de peste 1 miliard de dolari. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.today.com