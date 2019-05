Comisiile juridice, raport pentru două numiri de judecători la CCR. Parlamentul ar putea vota marţi

21:30

În episodul “The Last of the Starks”, penultimul din seria ”Game of Thrones”, personajele sărbătoreau eroismul Aryei Stark din timpul luptei de la Winterfell când, în planul secund poate fi văzută Daenerys Targaryen cu un pahar de carton în faţă. Imaginile publicate pe reţelele sociale arată că paharul uitat pe masă în scena cu aer medieval are logo-ul unei reţele contemporane de cafenele. Sezonul al optulea din "Urzeala Tronurilor" a debutat duminică seară, în SUA, cu episodul "Winterfell", pri...