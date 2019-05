Iran: Teheranul afirmă că prezenţa unui portavion militar american în Orientul Mijlociu este o ştire veche

23:40

Aproximativ 7.000 de fani au cântat, luni seară, împreună cu Lenny Kravitz şi l-au aplaudat la primul concert pe care artistul l-a susţinut la Cluj, în Sala Polivalentă."Mulţumesc, prieteni! E aşa de minunat să fiu aici, vă mulţumesc pentru dragostea voastră. (...) Cântaţi minunat, cântaţi din inimă", a spus artistul, în uralele spectatorilor.Lenny Kravitz a decis să revină în România după concertul din 2008, susţinut în Bucureşti şi să le ofere românilor o nouă seară de neuitat."Trebuie să ne conectăm cu noi înşine înainte să ne conectăm cu alţii. Nu bani, nu posesiuni, ci timpul este darul. Urmează-ţi instinctul, inima! Avem fiecare micul nostru univers cu care să lucrăm", a mai spus artistul în faţa spectatorilor care au umplut Sala Polivalentă din Cluj.Lenny Kravitz, pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, a fost prezent la Cluj pentru a promova noul său album, Raise Vibration, iar fanii au ascultat, printre altele, şi hituri precum "Are You Gonna Go My Way", "If You Can't Say No", "I Belong To You", "Fly Away" şi "American Woman". "Turneul promovează noul album Lenny Kravitz, lansat pe 7 septembrie, Raise Vibration. Cel de-al 11-lea album al artistului subliniază sinergia mai multor genuri muzicale precum rock'n' roll, funk, blues şi soul. Cu un sunet proaspăt, actual, tineresc şi îmbogăţit de cele trei decenii de muzică, Raise Vibration devine un moment de renaştere creativă şi reprezintă o realizare curajoasă, vie şi ingenioasă, demnă de măiestria şi spiritul rebel ale lui Lenny Kravitz", arată organizatorii concertului. Concertul din Cluj-Napoca face parte din segmentul european al turneului mondial Raise Vibration care a început pe 26 aprilie 2019. Turneul cuprinde reprezentaţii în 16 ţări de pe continent, printre care Franţa, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria şi România.Scriitor, producător, vocalist şi virtuoz a numeroase instrumente muzicale, Lenny Kravitz a fost desemnat câştigător al Premiului Grammy pentru categoria "Best Male Rock Vocal Performance" patru ani consecutivi, deţinând chiar recordul pentru categorie. Pe lângă cele 10 albume ale sale care s-au vândut în mai mult de 38 de milioane de exemplare, artistul multitalentat a făcut trecerea şi către industria cinematografică, cu roluri în filme precum "The Hunger Games: Catching Fire", "Precious" şi "The Butler".În deschiderea concertului său de la Sala Polivalentă din Cluj a cântat Annahstasia Enuke. AGERPRES/(AS - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Lenny Kravitz/Facebook.com