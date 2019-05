Cod portocaliu in Romania, marti dimineata. Alerta valabila pana la ora 09.00

17:00

Ducesa de Sussex a născut, luni, primul ei copil și al prințului Harry și, totodată, al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii. Informația a fost făcută publică pe contul ducilor de Sussex de pe rețeaua de socializare online Instagram. Meghan Markle a născut un băiețel cu o greutate de 3,26 kilograme.