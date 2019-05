7 scurte » LPF ar trebui să trimită trofeul la Cluj + Cine ar plânge dispariția Astrei? + Cum arată Giuleștiul fără inimă

23:40

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat lipsa norocului echipei sale, la conferința de presă de la finalul meciului cu Astra, câștigat cu 5-1. Tehnicianul ardelenilor a fost nemulțumit că fanii Astrei Giurgiu l-au înjurat copios pe parcursul meciului. „Am avut ghinioane peste ghinioane de când am venit la Cluj. Am avut bare cu CSU Craiova, cu FCSB. Unde am avut noroc? Am avut noroc doar că am dat peste un lot bun de jucători. ...