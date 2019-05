OPINIE/ Vasile Ernu, despre videoclipul viral cu îndemnul la vot al bunicii: Ce facem cu Bunica de alegeri? Ce alegem: minciuna promisă sau ura promisă?

09:00

Met Gala 2019, cel mai mare eveniment de fashion din SUA, s-a desfășurat, luni, la New York. Tema ediției de acest an a fost "Camp: Notes on Fashion" ("Notele modei") care, în traducere liberă, înseamnă "moda care nu se ia prea în serios". Astfel, vedetele prezente pe covorul roz, au avut ocazia să-și exprime umorul, ironia, latura teatrală