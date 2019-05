BĂSESCU știe cine va fi noul șef al PSD: ”DRAGNEA nu mai are putere”

09:30

Iată postarea întreagă a senatorului Florin Cîțu: ”Dragnea a renuntat la tezaurul Romaniei!V-ati pus vreodata intrebarea de ce in acesti doi ani de guvernare psd-ista marele “nationalist” Liviu Dragnea nu cerut public Rusiei sa resitutie tezaurul furat?Poate Liviu Dragnea sa prezinte un singur document care sa demonstreze ca i-a cerut lui Putin sa restitutie tezaurul?Liviu Dragnea nu are cum sa arate un astfel de document. Nu a cerut NICIODATA Rusiei sa restituie tezaurul.Din contra. Liviu Dragnea si PSD au facut o intelegere cu Rusia pentru ca acest subiect sa dispara de pe agenda discutiilor bilatarale dintre Romania si Rusia.In programul cu care i-a mintit pe romani in 2016, PSD se angaja sa imbunateasca relatiile cu Rusia(adica sa ajute Rusia sa evite sanctiunile UE si sa actioneze nestingherit pe piata comuna) dar si sa restitutie tezaurul furat de rusi. (vezi poza 1)Peste 6 luni Grindeanu este dat afara din guvern cu forta in urma unei analize a lui Valcov care constatata, tineti-va bine… ca nu a dus Romania mai aproape de Rusia. Asta era un obiectiv al PSD pentru Romania, tara membra UE si NATO.Declaratie Grindeanu : “Vă citesc o măsură care, în analiza dlui Vâlcov, e nerealizată: dezvoltarea relațiilor economice cu Federația Rusă. Eu știu că suntem încă tară membră UE și trebuie să respectăm sancțiunile UE. Poate că dl Vâlcov și ceilalți știu altceva. Și de-asta trebuie să plec, probabil”A urmat guvernul Tudose cu un nou program de guvernare. La partea de politica externa a revenit “imbunatatirea” relatiei cu Rusia si restituirea teazaurului.Dupa inca sase luni a plecat si Tudose. Nici el nu a indeplinit niciun demers pentru restituirea tezaurului. Nici macar macar telegrama, un email ceva. Nimic.Si a venit randul Vioricai cu un alt program de guvernare dar in ceea ce priveste relatia cu Rusia lucrurile au ramas neschimbate.Pe hartie, Dragnea spune ca este interesat de restituirea tezaurului furat de rusi. In realitate, in doar doi ani de zile Dragnea a reusit sa ingroape subiectul.Cum a facut Dragnea asta? Simplu.Ultima sedinta a comisiei mixte romano-rusa pe tema tezaurului s-a tinut in martie 2016 la Sinaia. Una din concluziile acelei intalniri a fost ca va urma o intalnire la nivel de factori de decizie in 2017.Dar ghinion pentru Romania. Guvernarea din 2017 era PSD-ista. Asa ca intalnirea nu a mai avut loc niciodata. Dragnea a facut o intelegere cu Putin. In urma intelegerii Dragnea a desfiintat de facto aceasta comisie.Intrebarea la care trebuie sa raspunda institutiile statului este : Ce a primit Dragnea la schimb pentru ingroparea subiectului restituirii tezaurului furat de rusi?A primit Dragnea asigurari ca se poate retrage la Moscova, dupa modelul Ianukovici, in cazul in care trebuie sa mearga la puscarie?Mai mult, Dragnea a vandut si voturile europarlamentarilor PSD in PE. De fiecare data cand este vorba de Rusia in PE, acestia voteaza pentru interesele lui Putin si impotriva intereselor UE.Cel mai recent, pe 12 martie 2019 europarlamentarii PSD au primit ordin de la Dragnea sa voteze IMPOTRIVA UE si PENTRU RUSIA. Rezolutia respectiva spunea ca Rusia nu mai poate fi considerata un partener strategic pentru UE iar UE trebuie sa ramana deschisa impunerii de noi sanctiuni in viitor.(vezi foto 2, - inseamna impotriva)Atitudinea PSD-ului, pritenoasa fata de Rusia si sfidatoare fata de UE, reprezinta din punctul meu de vedere tradare de tara. Avem datoria, noi toti romanii, sa o cercetam si sa o pedepsim.Mai mult, din punctul meu de vedere, faptul ca Liviu Dragnea a facut o intelegere cu rusii ca tezarului sa nu mai fie restituit reprezinta o infractiune la fel de grava ca tradarea de tara.De ce PSD nu vorbeste deloc in programul sau pentru alegerile europarlamentare de restituirea tezaurului?De ce guvernul Dragnea nu face niciun demers pentru restituirea tezarului desi detine pentru sase luni Presedintia Consiliului Uniuni Europene?Ei bine, acum stiti de ce!Dar eu, senatorul Florin Citu, va fac o promisune ferma.Promit solemn ca eu si PNL vom aduce tezaurul Romaniei furat de rusi inapoi in tara. Pentru ca noi putem si vrem sa facem acest lucru. In plus, Rusia trebuie sa despagubeasca Romania pentru veniturile pierdute in toti acesti ani.Incepem imediat dupa alegerile europarlamentare prin grupul PPE din PE, singurul grup parlamentar care conteaza.“my word is my bond”.P.S. Nu vorbim de maruntis aici. Este vorba de aproximativ 100 de tone de aur. Se dubleaza rezerva de aur a Romaniei.”