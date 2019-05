S-a aflat! Adevărul despre nașterea lui Meghan Markle. Planurile Ducesei de Sussex nu au funcționat

10:00

Fanii "Game of Thrones" au semnalat pe rețelele de socializare că în episodul al patrulea din noul sezon al serialului apare un obiect care nu ar fi trebuit să fie acolo: un pahar de Starbucks. Paharul celui mai mare lanț de cafenele din lume a fost observat într-una din scenele din episodul "The Last of the Starks", pe […] Post-ul FOTO | Gafă amuzantă în ultimul episod din „Game of Thrones”. Un pahar de Starbucks apare într-o scenă a serialului. Răspunsul HBO apare prima dată în Libertatea.ro.