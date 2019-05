Eveniment inedit în Craiova. Copacii bolnavi din Parcul Tineretului sunt transformați în personaje de poveste

07:30

Alertă marți dimineață în România. Autoritățile au instituit COD PORTOCALIU, iar locuitorii din aceste județe trebuie șă ia măsuri urgente. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe râuri din judeţele Covasna, Harghita și Brașov. Aici se pot produce inundaţii locale, ca urmare a ploilor înregistrate în ultimele ore. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce […]