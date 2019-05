Mesajul Andreei Bănică pentru fiica sa. „Să fii așa cum vrei tu, nu cum vor alții”

13:30

Timpul pe care il avem la dispozitie ne duce in tot felul de locuri si ne pune in tot felul de situatii din care invatam ceva fie pentru noi, fie pentru a-i ajuta pe altii. O singura constanta avem in viata noastra: schimbarea. Totul se schimba cu un ritm ametitor si nu ne putem opune […] Post-ul (Publicitate) Cauti servicii profesionale relocari firme sau locuinte in Bucuresti? Apeleaza la specialisti. Apeleaza la StarMove! apare prima dată în Libertatea.ro.