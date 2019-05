Întrebare cheie pentru omul dorit de PSD la CCR: ”Câte articole are Constituția?”

09:10

Magistratii vor pronunta o sentinta in dosarul de coruptie al lui Sorin Oprescu in data de 13 mai, decizie care nu va fi definitiva. Fostul primar al Capitalei a declarat, luni, in fata instantei, in ultimul cuvant, ca dosarul a aparut pentru ca el trebuia "sa dispara". "Doamna presedinte, am in curand 68 de ani, sunt la apusul carierei. Am foarte multi tineri pe care i-am crescut. Relaxarea nu e valabila de 3 ani si jumatate. Sa tineti seama, respectuos va rog, de faptul ca in viata mea am avut responsabilitati unde am administrat bugete deosebite fata de celelalte si nu mi-a lipsit niciodata nimic, o spun controalele. (...) Sper sa analizati, sa puneti in balanta lucrurile bune pe care le-am facut si lucrurile de care sunt acuzat, retinand ca in cei 68 de ani nu am avut nicio sanctiune legata de responsabilitatile pe care le-am avut. Cat am putut sa fac pentru alegatori, pentru bucuresteni, am facut. Lumea va analiza", a spus Sorin Oprescu, in ultimul cuvant. Totodata, fostul primar al Capitalei a mai sustinut in fata instantei ca dosarul a aparut pentru ca el trebuia "sa dispara". "Sustin ca s-a cautat cu lumanarea aprinsa, s-a mers pe ideea unei provocari continue de flagrant. Comandantul Arestului Central "beciul domnesc" stia cu 12 zile inainte ca trebuie sa vina Oprescu. Oprescu trebuia sa dispara. Din ce motive, eu intuiesc, dar nu am probe", a mai spus Oprescu. Articolul integral pe ZIARE.COM