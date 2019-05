LIVERPOOL - BARCELONA // Liverpool pregătește „comback-ul”! Klopp surprinde: „3 goluri pot fi marcate şi în cinci minute”

15:00

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat în turul III al turneului de la Madrid, după ce a trecut de Johanna Konta, locul 46 WTA, scor 7-5, 6-1.Simona Halep va juca în turul următor cu slovaca Viktoria Kuzmova, locul 45 WTA, care vine după victorie la Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 7-6.„A fost un meci dificil pentru că ea are multă încredere în ea. În setul doi am găsit ritmul și am știut cum să o joc. ...