Cum l-au așteptat angajații Tarom pe Mihai Șora în avion, după ce filozoful nu s-a putut înregistra pe site-ul companiei pentru că e prea bătrân

11:30

Conform cotațiilor valutare din tranzacțiile de pe piața interbancară înregistrate marți dimineață, euro crește ușor la 4,7590 față de 4,7552 lei, cursul anunţat luni de BNR. Maximul istoric în faţa leului a fost înregistrat pe 25 ianuarie 2019 când BNR a anunţat un curs de 4,7648 lei/euro. Cursul EUR/RON va creşte, în următoarele 12 luni […]