Copil de 4 ani, luat de viitură în Bistrița-Năsăud! Zeci de oameni din sat și pompierii îl caută

11:40

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica a dezvăluit unul dintre cele mai bine păstrate secrete din viața ei. Nicoleta Voica a făcut dezvăluiri din viața sa și a mprturisit că a fost înfiată de bunicii săi la vârsta de șase ani. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, […] The post Secretul șocant pe care cântăreața Nicoleta Voica l-a ascuns toată viața! Nu a mai rezistat și a recunoscut totul appeared first on Cancan.ro.