Marea Britanie va organiza alegeri europarlamentare pe 23 mai

"Alegerile Parlamentului European se vor desfăşura în Marea Britanie pe 23 mai, în contextul în care Guvernul a stabilit că nu există suficient timp pentru finalizarea procedurii de ratificare a Acordului Brexit până la acea dată", a declarat David Lidington, şeful Cancelariei premierului Theresa May, citat de agenţiile Press Association şi Reuters, precum şi de cotidianul The Guardian. David Lidington a precizat că Guvernul Theresa May a fixat obiectivul de a obţine aprobarea Acordului Brexit d...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul