Naomi Osaka s-a calificat în „optimi” la Madrid » Simona Halep e singura care îi mai poate lua locul 1 WTA

18:00

Helmut Duckadam (60 de ani) a refuzat invitația celor de la CSA Steaua, care au organizat azi un eveniment unde au celebrat triumful reușit de Steaua în urmă cu 33 de ani, când au câștigat Cupa Campionilor Europeni, după meciul cu Barcelona de la Sevilla. „Nu am mers, nu am avut eu ce să caut acolo. Când m-au sunat am refuzat. ...