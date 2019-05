Bucureșteni, iată martirii voștri! Doi dintre episcopii care vor fi beatificați de Papa Francisc au slujit în Capitală

19:10

Jared Leto, 47 de ani, frontman-ul 30 Seconds to Mars și câștigător de Oscar, a fost unul dintre cei ce-au impresionat la Met Gala de la New York, sosind cu o replică a propriul cap pe care l-a arătat celor prezenți. Celebritățile vin an de an la Met Gala pentru a arăta lumii cât de