Călin Popescu Tăriceanu, la premiera fabulosului film ”ExCES de Eleganță”. Pelicula ecranizează ediția din 2018 a Concursului de Eleganță Sinaia

15:30

Speriat și dezamăgit, a decis să-i alunge de lângă el pe toți cei care l-au trădat și pe cei care încercau să lucreze cu el, însă a hotărât să rămână alături de Tibi. Tot aseară, 11 mai, Maria a citit articolul scris de Răzvan despre fratele său și a avut o discuție dură cu fiul […] The post Serialul Vlad, episodul 11! Leo, hotărât să-l omoare pe Ștefan appeared first on Cancan.ro.