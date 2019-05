Alba: Locomotiva unui tren de marfă care transportă uree a fost cuprinsă de flăcări

19:50

Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Ghindari, că decizia Comisiei Europene de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti la nivel european (ICE) "Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale" a rămas definitivă şi că, de la sfârşitul acestei săptămâni, va începe campania de adunare a celor un milion de semnături de susţinere.Izsak a spus că CNS are la dispoziţie un an ca să adune cele un milion de semnături din cel puţin 7 state membre ale Uniunii Europene şi că pentru reuşita acţiunii şi-au dat mâna cele trei partide maghiare din Transilvania, UDMR, Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) şi Partidul Civic Maghiar (PCM)."Vorbim de strângerea celor 1 milion de semnături. Eu consider la fel de important ca în acest an să se întărească mişcarea de autonomie a secuilor, prestigiul internaţional şi să se întărească mişcarea etno-regională europeană. Şi aici apelez la relaţiile internaţionale ale partenerilor noştri, desigur toţi, începând de la UDMR, PCM, PPMT, care au parteneri internaţionali şi ne pot ajuta în acest obiectiv. Dorim ca peste un an mişcarea etno-regională din Europa să fie într-o altă situaţie decât astăzi. Vrem o schimbare în Europa şi suntem convinşi că strângerea semnăturilor este o perioadă foarte potrivită pentru a întări poziţia, situaţia acestei mişcări", a spus Izsak Balazs.Reprezentantul UDMR, Korodi Attila, membru în Comitetul de Iniţiativă, a arătat că iniţiativa CNS este vitală într-o construcţie europeană a unei jurisprudenţe şi a unor instrumente administrative şi politice de a crea cadrul general de susţinere a comunităţilor etnice şi a diversităţii culturale."Cele două iniţiative, iniţiativa lansată de UDMR, Minority Safe Pack - care se bazează pe definirea unor principii minimale, un pachet întreg de principii şi instrumente care trebuie să existe în fiecare stat membru şi să fie instrumente ale Uniunii Europene - este completată de iniţiativa CNS, care se referă la instrumente administrative, financiare de a susţine diversitatea culturală, regiunile cu identitate specifică etnică, culturală. Din cauza aceasta, de la început, de-acum 6-7 ani am afirmat foarte ferm: cele două iniţiative civice trebuie să meargă împreună, trebuie să ne susţinem reciproc şi lucrul acesta îl vom face şi anul acesta, pentru că este un an foarte vital. De astăzi începe, un an de zile, strângerea de semnături şi UDMR, cum a susţinut şi la început şi cum am reuşit să facem şi în cadrul adunării semnăturilor pentru susţinerea pachetului Minority Safe Pack, vom contribui între 200 şi 250.000 de semnături la această iniţiativă civică din Transilvania", a arătat Korodi.Potrivit lui Korodi Attila, UDMR va contribui cu peste 200.000 de semnături în susţinerea iniţiativei întrucât consideră că "Europa nu este numai un cadru economic de colaborare, este un spaţiu comun în care valorile fiecărei comunităţi trebuie să fie susţinute adecvat".Preşedintele PPMT, Csomortanyi Istvan, a arătat că formaţiunea sa este una autonomistă şi regionalistă şi că predecesorii săi la conducerea acesteia au fost cei care au depus pentru prima dată, în 2004, în Parlamentul României, primul proiect de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, întocmit de CNS."Iniţiativa de acum este susţinută de PPMT, asta înseamnă că vom participa nu doar prin reţeaua de voluntari şi toate organizaţiile teritorial din Transilvania, dar vom mobiliza şi toate relaţiile internaţionale pe care le avem, fiind membri ai Alianţei Liber-Europene. Astfel am şi reuşit ca la propunerea domnului Szilagyi Zsolt, fostul preşedinte al partidului, să se adopte o hotărâre la ultima întrunire a ALE, ca şi aceste partide să participe în întreaga Europă la succesul iniţiativei şi la strângerea de semnături. Cred că este o iniţiativă care nu serveşte doar o apărare a intereselor comunităţii maghiare, dar contribuie şi la dezvoltarea şi păstrarea diversităţii transilvănene. Avem o Europă compusă din regiuni care au caracteristici specifice naţionale, etnice, lingvistice, religioase. Aceste specificităţi trebuie păstrate şi, bineînţeles, avem comunităţi cu atât mai valoroase, cu cât această diversitate se poate păstra cu mai mare siguranţă", a spus Csomortanyi Istvan.De asemenea, preşedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Mezei Janos, a arătat că formaţiunea sa este alături de iniţiativa CNS şi că va contribui la adunarea de semnături."Trebuie să fim prezenţi în UE, trebuie să fim prezenţi la discuţii mult mai largi, nu doar în România şi în Ţinutul Secuiesc, ci şi în Europa, dacă vrem să avem demersuri pozitive. PCM susţine iniţiativa şi va contribui cu semnături şi cu lucruri pe care ar trebui să le ducem împreună până al final", a precizat Mezei Janos.Primarul comunei Ghindari, Vass Imre, a subliniat că primele semnături vor fi adunate la sărbătoarea primăverii, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, pentru a se marca simbolic faptul că această iniţiativă cetăţenească europeană a pornit din această comună, în anul 2012.Prin decizia din 25 iulie 2013, Comisia Europeană a refuzat să înregistreze propunerea ICE "Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale" pentru motiv că aceasta nu intra în mod vădit în sfera sa de competenţă pentru a propune un act juridic legiuitorului Uniunii Europene.Iniţiatorii ICE, Balázs-Árpád Izsák şi Attila Dabis, au sesizat Tribunalul Uniunii Europene pentru anularea deciziei Comisiei, iar prin Hotărârea din 10 mai 2016, Tribunalul a respins acţiunea formulată împotriva acestei decizii. Cei doi au introdus apoi recurs în faţa Curţii de Justiţie împotriva hotărârii Tribunalului.În luna martie a acestui an, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anunţat că atunci când a refuzat să înregistreze iniţiativa cetăţenească europeană "Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale", care urmărea ameliorarea situaţiei regiunilor cu minoritate naţională, Comisia Europeană a săvârşit o eroare de drept.CJUE a confirmat constatarea făcută de Tribunalul Uniunii Europene potrivit căreia caracteristicile etnice, culturale, religioase sau lingvistice specifice regiunilor cu minoritate naţională nu intră sub incidenţa noţiunii 'handicap demografic grav şi permanent' şi nu pot fi luate în considerare în temeiul acestei noţiuni în scopuri legate de politica de coeziune, Comisia Europeană a înregistrat iniţiativa CNS în forma iniţială. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)