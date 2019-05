Canada: Cuba trebuie "să facă parte din soluţia" pentru Venezuela (ministru)

06:30

Festivalul Filmului Francez în România, ajuns la a XXIII-a ediţie, se va desfăşura în perioada 8 - 19 mai, fiind organizat în acest an, pentru prima dată, în 13 oraşe, cu 146 de proiecţii.Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis AGERPRES, proiecţiile vor avea loc în Bucureşti (8 - 16 mai), Cluj (9 - 12 mai), Timişoara (9 - 13 mai), Iaşi (11 - 14 mai), Arad (9 - 11 mai), Braşov (9 - 11 mai), Brăila (10 - 12 mai), Buzău (9 - 10 mai), Constanţa (16 - 19 mai), Piteşti (16 - 19 mai), Sfântu Gheorghe (16 - 19 mai), Sinaia (16 - 19 mai) şi Suceava (10 - 11 mai)."Unul dintre evenimentele far ale Sezonului România-Franţa, actuala ediţie Festivalul Filmului Francez propune o temă care transcende timpul - 'Paris, toujours...' - purtând publicul, în prezenţa a cinci invitaţi (realizatorii Pierre Schoeller, Claire Simon, Matthieu Bareyre şi Marie Monge, dar şi criticul Joachim Lepastier), printr-un periplu cinematografic având ca reper capitala Franţei, de la momentul fondator al Revoluţiei din 1789 până într-un prezent al tinerei generaţii, ce oscilează între deziluzie şi dorinţa de reinventare", informează organizatorii.Publicul este invitat să descopere o selecţie de 23 de filme, structurate în jurul celor patru secţiuni: Competiţia tinerilor regizori, Panorama filmelor franceze ale anului, Săptămâna Cahiers du Cinema şi Retrospectiva.Competiţia reuneşte şase regizori aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj. Dotată cu un premiu de finanţare pentru distribuţie oferit de TV5 Monde filmului preferat al publicului, secţiunea propune şase filme variate din punct de vedere stilistic, cuprinzând dramă, comedie, animaţie şi documentar.Doi dintre tinerii regizori ale căror filme sunt prezentate în competiţie vor fi prezenţi în România. Marie Monge, realizatoarea thrillerului "Joueurs", o incursiune în viaţa subterană a Parisului jocurilor de noroc, va deschide festivalul la Timişoara şi va veni apoi la Bucureşti. Matthieu Baryere, realizatorul documentarului "L'Epoque", o traversare nocturnă a Parisului contemporan, scenă a insomniilor tinerilor, va fi prezent la Bucureşti şi la Iaşi.Panorama propune opt filme ale unor regizori consacraţi - Stephane Brize, Christophe Honore, Agnes Jaoui sau Gilles Lellouche - din ultimul an, care s-au impus în festivaluri, precum şi în sălile de cinema, fiind apreciate deopotrivă de critici şi de public.Filmul "Un peuple et son roi/Un popor şi regele său" (regia Pierre Schoeller) va deschide festivalul pe 8 mai, la Bucureşti, în prezenţa regizorului, prezentând o frescă despre emancipare şi idealurile revoluţiei de la Paris, 1789, ca piatră de temelie a redefinirii noţiunii de libertate. A doua zi, Schoeller se va întâlni cu publicul la Cluj."Le Grand Bain/Înoată sau te scufunzi" (regia Gilles Lellouche) va închide Festivalul la Bucureşti, dar şi la Timişoara, unde va rula după prezentarea proiectului de reabilitare a cinematografului de artă "Studio", în prezenţa ambasadoarei Franţei în România, Michele Ramis.Genica Athanasiou, Aurora Cornu şi Elvire Popesco, muze româneşti care i-au inspirat pe regizorii francezi de-a lungul timpului, revin pe marele ecran într-o selecţie alcătuită de criticul Joachim Lepastier, colaborator stabil al Festivalului Filmului Francez. Proiecţia filmului mut "Maldone" la Bucureşti va lua forma unui cine-concert inedit al duo-ului Karpov not Kasparov, care va interpreta live, în premieră, o adaptare proprie după coloana sonoră originală.Retrospectiva dedicată lui Claire Simon propune cinci filme, publicul având ocazia de a o întâlni, la prima sa vizită în România, la Cluj (11 mai) şi Bucureşti (12-14 mai) pentru sesiuni de întrebări-răspunsuri şi un masterclass organizat împreună cu cineclubul One World Romania (Point, 12 mai de la ora 20,00).Toate filmele sunt prezentate în limba franceză, cu subtitrare în limba română.În Bucureşti, biletele pot fi achiziţionate online de pe eventbook, de la casieria sălii Elvire Popesco, precum şi de la librăriile Kyralina şi Humanitas. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: GoNEXT/Twiter.com