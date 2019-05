URGIE in aceasta dimineata, in Romania. Alerta ANM valabila pana la ora 9:00

17:10

Pentru trecerea podului Fetești Cernavodă de peste Dunăre, pe autostrada A2 (Autostrada Soarelui), trebuie să plătești o taxă numită peaj ( n.r. vamă la trecerea peste un pod, pe un drum de acces într-un oraș sau la acostarea unei nave la un chei). Iată tot ce trebuie să știi despre taxa de pod Fetești. Cât costă taxa de […] The post Cum poți plăti taxa de pod Fetești appeared first on Cancan.ro.