Sute de gospodării afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore

18:50

Ilie Năstase a aşteptat momentul pentru a se răzbuna, după suspendarea primită în tenis. Fostul lider mondial a savurat victoria de astăzi a Simonei Halep, de la Madrid, împotriva sportivei din Marea Britanie, Johanna Konta, scor 7-5, 6-1. Năstase a transmis că se bucură din plin de reuşita Simonei în faţa adversarei sale, din turul […] The post Ilie Năstase, despre victoria Simonei Halep de la Madrid: ”Îmi pare bine că a făcut-o să plângă pe Konta” appeared first on Cancan.ro.