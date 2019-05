Pakistan: Cel puţin trei morţi şi 15 răniţi într-o explozie la Lahore

09:30

Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat, în perioada 7-9 mai 1999, o vizită la Bucureşti, la invitaţia patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist (1986-2007), şi a preşedintelui României, Emil Constantinescu (1996-2000). În cea de-a doua zi a vizitei, sâmbătă, 8 mai 1999, papa Ioan Paul al II-lea a adus un omagiu unor prelaţi greco-catolici înmormântaţi în Cimitirul Bellu Catolic. Papa Ioan Paul al II-lea s-a oprit, pentru un moment, şi la Cimitirul Eroilor Revoluţiei din Bucureşti, în semn de omagiu adus victimelor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989. În jurul prânzului, suveranul pontif a participat la Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Iosif, celebrată în rit greco-catolic. În după-amiaza zilei, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti a avut loc întâlnirea papei Ioan Paul al II-lea cu patriarhul Teoctist şi cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După întâlnirea din Aula Palatului Patriarhiei, cei doi înalţi prelaţi au semnat o Declaraţie comună împotriva războiului din Iugoslavia.Papa Ioan Paul al II-lea, alături de prelaţi catolici, la Cimitirul Eroilor Revoluţiei din BucureştiFoto: (c) ALEX TUDOR / Arhiva istorică AGERPRES Vizita papei Ioan Paul al II-lea la Cimitirul Eroilor Revoluţiei din BucureştiFoto: (c) ALEX TUDOR / Arhiva istorică AGERPRES Papa Ioan Paul al II-lea, arhiepiscopul romano-catolic Ioan Robu şi cardinalul Alexandru Todea, în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Sfântul IosifFoto: (c) SORIN LUPSA / Arhiva istorică AGERPRES Papa Ioan Paul al II-lea şi cardinalul Alexandru Todea în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Sfântul IosifFoto: (c) SORIN LUPSA / Arhiva istorică AGERPRES Suveranul pontif la Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif, în timpul Sfintei LiturghiiFoto: (c) SORIN LUPSA / Arhiva istorică AGERPRESPapa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, în Aula Palatului PatriarhalFoto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Papa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Teoctist, la întâlnirea cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR)Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Papa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Teoctist; semnarea unei Declaraţii comune împotriva războiului din IugoslaviaFoto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Papa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Teoctist, la întâlnirea cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR)Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel; Arhivă Foto: Mihaela Tufega, Florin Vlădescu; editor: Andreea Onogea, editor online: Ada Vîlceanu)