Mexic: Anchetă privind posibile gropi comune în incinta unei închisori din statul Veracruz

11:00

Regizorul cambodgian Rithy Panh, care s-a remarcat pe Croazetă în 1994 cu primul său lungmetraj de ficţiune, "Rice People", va prezida juriul ce va atribui în acest an trofeul Camera d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, au anunţat marţi organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului.Acest juriu va premia unul dintre cele 22 de lungmetraje de debut ce vor fi proiectate la Cannes în Selecţia Oficială şi în secţiunile Quinzaine des Realisateurs şi Semaine de la Critique."Sunt foarte bucuros să revin la Cannes pentru a prezida juriul Camera d'Or din acest an. Îmi amintesc de prima mea prezenţă în competiţia Festivalului de la Cannes, în 1994, cu 'Rice People'. Îmi amintesc mândria, încrederea şi nerăbdarea pe care le-am resimţit când am făcut acel film. Să filmez în Cambodgia, care tocmai îşi regăsise pacea, să lucrez cu o echipă cambodgiană, să fac un film în limba khmeră... dar nimic nu putea să mă oprească! Şi acolo, drapelul cambodgian flutura la Cannes... După un genocid şi două decenii de război, acea bucată de pânză colorată, găsită într-o piaţă din Phnom Penh, flutura în vânt şi eu îmi spuneam: 'Nu suntem morţi. Am reuşit să facem ceva'. Abia aştept să descopăr toate aceste filme de debut, prezentate pentru prima dată în faţa publicului", a declarat regizorul cambodgian.Cineast apreciat în lumea întreagă, Rithy Panh s-a născut în Cambodgia şi a ajuns la Paris după prăbuşirea regimului Khmerilor Roşii în 1979. Opera lui cinematografică este consacrată în mare parte genocidului şi memoriei victimelor acestuia. Primul lui documentar, "Site 2", a câştigat mai multe premii în 1989, iar primul său lungmetraj, "Rice People", a fost prezentat în competiţia Festivalului de la Cannes în 1994. A revenit pe Croazetă, în afara competiţiei, cu "S21: The Khmer Rouge Killing Machine", în 2003, şi cu "The Burnt Theatre", în 2005.Printre celelalte filme ale sale se află şi "The Sea Wall" (2008).Rithy Panh a regizat şi "The Missing Picture", care a câştigat premiul secţiunii Un Certain Regard în 2013 şi a devenit prima producţie cambodgiană nominalizată la Oscarul pentru cel mai bun film străin.Cele mai recente filme ale sale, "Exil" (2016) şi "Graves Without a Name" (2018), evocă, de asemenea, consecinţele genocidului cambodgian.Rithy Panh este şi cofondator al Centrului Bophana din Phnom Penh, supranumit "Cinemateca Cambodgiei".Juriul care va atribui trofeul Camera d'Or 2019 este completat de regizoarea Alice Diop, regizoarea, scenarista şi criticul de film Sandrine Marques, directorul de imagine Benoit Delhomme şi directorul companiei de post-producţie Polyson, Nicolas Naegelen.Juriul va atribui trofeul Camera d'Or în cadrul galei de închidere a Festivalului de la Cannes, pe 25 mai.În 2018, acest premiu a fost câştigat de filmul "Girl", regizat de Lukas Dhont şi proiectat în selecţia oficială de la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Dana Purgaru, editor online: Anda Badea)