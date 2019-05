Eurovision, excelență și atitudini de poveste, duminică, la ”Drag de România mea!

07:50

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o alertă meteo în această dimineață. Patru județe sunt vizate și se așteaptă fenomene însemnate. Zona montană a județelor Prahova, Argeş, Dâmboviţa,Caraș-Severin, dar și localități din județele Iași și Botoșani sunt, miercuri, sub avertizare cod galben de vânt puternic, care la rafală poate atinge 90 de kilometri pe oră.