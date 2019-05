Cât se câștigă din producerea zahărului în România?

Sunt nenumarate studii referitoare la efectele nocive ale consumului exagerat de zahar, insa societatea moderna se pare ca nu vrea sa le ia in seama. Pur si simplu dulcele zahar este atat de bun, incat nu ne putem abtine. Chiar daca toate organizatiile mondiale de sanatate avertizeaza ca in ultimul secol bolile asociate consumului mare de zahar, sare si grasimi precum bolile cardiovasculare, cancer si diabet au facut mai multe ravagii decat bolile infectioase, omenirea nu este pregatita deocamdata sa renunte la ”otrava dulce”.Gasim zahar peste tot, in toate produsele alimentare, astfel incat chiar daca vrem sa ne ferim de zahar ne va fi foarte greu. Si totusi, in cazul in care am dori sa ne limitam consumul de zahar care este cantitatea limita pe care o putem consuma pe zi?Intr-un studiu din 2015 Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca adultii si copiii sa limiteze cantitatea de zahar la 5-10% din totalul caloriilor consumate. Acest lucru s-ar traduce prin consumarea a maxim 25 de grame de zahar pe zi, insa pentru a respecta aceasta valoare trebuie avute in vedere toate produsele care contin zahar (sucuri, dulciuri, cereale, fructe, samd).Producatorii de zahar nu ar fi foarte multumiti daca ne-am limita consumul si asta din motive lesne de inteles. In 2017 productia anuala de zahar din Europa se situa la o valoare de 20,9 milioane de tone, conform statisticilor Eurostat, iar Romania avea o cota de 10% din aceasta productie.Iata cum arata situatia celor 3 mari jucatori de pe piata producatorilor de zahar din Romania in 2017: AGRANA ROMANIA AGRANA Zucker A.G este o companie austriaca producatoare de zahar, produse din amidon si sucuri concentrate de fructe. In 1998 Agrana a intrat pe piata din Romania prin achizitionarea mai multor fabrici de zahar de la noi din tara. Astazi Agrana Romania este unul dintre cei mai importanti furnizori de zahar pentru indulcitori, pentru industria bauturilor racoritoare, dar si pentru vanzarea zaharului cu amanuntul pe piata interna si internationala.Prin cele doua fabrici de zahar de la Buzau si Roman, Agrana Romania are capacitate de a produce circa 1.000 de tone de zahar brut pe zi. Prin fabrica de la Vaslui produce suc din concentrat de mere, avand o productie medie pe sezon de 3.000 de tone de concentrat si 100 de tone aroma de mere.Printre marcile cunoscute din categoria zahar ale companiei Agrana se numara zaharul Margaritar, Coronita, Wiener Zucker si indulcitorii Clio. Gama de produse realizate de Agrana este insa foarte diversificata, incluzand si industria farmaceutica, cosmetica si cea a produselor de hrana pentru bebelusi. In ultimii ani vanzarile companiei au scazut, ajungand de la 955 milioane de RON in 2014 la 787 milioane de RON in 2016. In 2017 a avut loc o revigorare a afacerilor companiei, cifra de afaceri inregistrata in acest an fiind de 863 milioane de RON, cu 9,6% mai mult fata de anul precedent.O lunga perioada de timp Agrana Romania a inregistrat pierderi, anul 2017 fiind primul an in care compania a intrat pe plus, profitul din 2017 situandu-se la valoarea de 67 milioane de RON.TEREOS ROMANIA Tereos Romania este subsidiara in tara noastra a unuia dintre cei mai importanti producatori de zahar din Europa, grupul francez Tereos. Francezii au intrat pe piata din Romania in 2012 cand au cumparat Fabrica de zahar Ludus din judetul Mures. In momentul preluarii Fabrica din Ludus avea o cifra de afaceri de 171 milioane de RON si un profit de 30 de milioane de RON. De atunci si pana in prezent vanzarile au oscilat de la un an la altul, compania atingandu-si maximul in 2016 cand a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 238 de milioane de RON. Un an mai tarziu, in 2017, a avut loc o scadere a vanzarilor cu 8,4%, Tereos Romania inregistrand o cifra de afaceri de 218 milioane de RON.Despre profit nu se poate vorbi din 2013 incoace. Francezii au achizitionat fabrica pe plus, dar de atunci nu au mai putut sa inregistreze profit. 2013 a fost ultimul an pe care Tereos l-a incheiat pozitiv, cu un profit de 9 milioane de RON. In perioada 2014-2017 compania si-a desfasurat activitatea doar in pierdere, asa cum se observa in graficul de mai jos. In 2016 Tereos Romania dadea semne ca si-ar putea reveni, inregistrand cea mai mica valoare in pierdere (4 milioane de RON, insa in 2017 pierderea inregistrata de Tereos a fost mai mare decat in anul precedent, si anume de 13 milioane de RON.Antrepriza Zahar Bod Fabrica de Zahar Bod din judetul Brasov este singura companie din industria zaharului de la noi din tara cu capital 100% romanesc. Fabrica de la Bod proceseaza sfecla de zahar autohtona, cultura sfeclei de zahar fiind principala cultura agricola (pe langa cea de cartofi) din judetele Brasov, Harghita si Covasna. Fabrica de la Bod are o traditie veche. Infiintata in 1889 si privatizata la sfarsitul anilor 90, compania a trecut din 2010 prin cativa ani grei de insolventa, ajungand in final sa-si declare falimentul in 2017. Activitatea fabricii a fost transferata pe o firma cu un alt nume, Antrepriza Zahar Bod, schimbandu-se si actionarii companiei. Acum Fabrica este functionala 100%. In 2017 cifra de afaceri a companiei a fost de 77 de milioane de RON, iar profitul de 5,1 milioane de RON, amandoua valorile in crestere fata de anul anterior.In conditiile in care oamenii vor constientiza din ce in ce mai mult efectele nocive ale zaharului in alimentatie, cu siguranta piata zaharului va avea de suferit, insa deocamdata acel viitor nu prea se intrevede.

