Studentă la Medicină, complet dezbrăcată în centrul Iaşiului: A fost internată la Psihiatrie

15:20

„Stau de vorbă cu conducerea Secţiei Speciale. Această întâlnire este programată de săptămâna trecută, de când am preluat ca interimar funcţia de procuror general, am vorbit cu domnul procuror-şef de secţie Stan Gheorghe, am stabilit nişte lucruri pe care urma să le discutăm. Mi-a spus punctul de vedere şi anume că Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie este parte componentă a Ministerului Public, deci nu este o secţie separată în afara Ministerului Public, ci o parte componentă, Mi...