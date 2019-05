(Publicitate) Covorașe profesionale pentru un design interior estetic și util

15:20

George Tobol, un român stabilit la Verona, a devenit erou după ce a reușit să oprească un autobuz plin cu călători scăpat de sub control după ce șoferului i se făcuse rău. Autobuzul societății locale de transport ATV rula pe străzile orașului când șoferului i s-a făcut rău, a anunțat rotalianul.com. Vehiculul scăpat de sub