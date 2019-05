Preşedintele, la Sibiu: Trebuie să îi suportăm pe unii politicieni care au scopul de a-şi curăţa dosarele

20:20

„Batwoman", cu prima protagonistă lesbiană a unui serial cu supereroi, jucată de actriţa Ruby Rose, cunoscută din seria „Orange is the New Black", intră în producţie pentru postul de televiziune american CW, arată The Hollywood Reporter. Reţeaua CW a anunţat că a comandat producţia seriei „Batwoman", la patru luni după ce televiziunea îşi arătase interesul pentru episodul pilot care construieşte în premieră un serial în jurul unui supererou „fluid" din punct de vedere al genului. Actriţa austral...