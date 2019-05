Ce meci! Ajax pierde calificarea în prelungiri! Liverpool – Tottenham, în finala UCL

19:10

Camara Leon Akim în vârstă de cinci ani este fiul artistului Kamara. Micuțul a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, la scurt timp de la nașterea sa, care a avut loc cu 2 luni înainte de termen. Problemele au început în prima zi de viață și i-au afectat micuțului partea stângă a creierului, cea responsabilă de […] The post Kamara, strigăt disperat de ajutor. Strânge bani ca să-și salveze băiețelul appeared first on Cancan.ro.