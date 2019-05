A murit la spitalul Floreasca: cazul lui a șocat România de Paște. Înmormantarea va avea loc joi, 9 mai

19:30

Un accident aviatic a avut loc miercuri, după amiaza, în România. Incidentul a fost anunțat de către reprezentanții Școlii Superioare de Aviație, anunţă DC News, citat de rtv.net. Un avion s-a prăbușit pe aerodromul Strejnicu, din Ploiești, iar pilotul ar fi ieșit singur din epavă. "În data de 08.05 2019 la ora 14.30, aeronava Cessna […]