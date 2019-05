Lavinia Pîrva a pierdut lupta cu kilogramele. Soția lui Ștefan Bănică, de nerecunoscut

20:10

Bebelușul ducesei Meghan de Sussex și al prințului Harry, un băiețel care s-a născut luni dimineață, a primit numele de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, arată un anunț publicat miercuri pe contul de Instagram al cuplului, după ce copilul a fost prezentat Reginei Elisabeta. ”În această după amiază, Altețele lor Regale l-au prezentat Majestății sale Regina pe […] The post Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit numele ales pentru bebelușul regal appeared first on Cancan.ro.