Tottenham reușește miracolul pe „Amsterdam Arena” și însoțește Liverpool în finala Champions League!

22:20

Incendiu devastator într-un bloc din New York! Cel puțin șase persoane au murit, între care patru copii. Nenorocirea s-a petrecut într-un apartament dintr-un complex de locuinţe sociale, la Harlem, relatează AFP, informează News.ro. Pompierii au fost chemaţi să intervină la acest complex, care datează din 1910, alcătuit din 40 de clădiri, în nordul cartierului newyrokez